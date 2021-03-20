Суд оштрафовал екатеринбуржца на 60 тыс. рублей за неуважение к ФСБ

Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал виновным местного жителя по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (распространение в интернете информации, содержащей неуважение к органам власти) из-за видеоролика, где видны признаки оскорбления сотрудников регионального УФСБ.

Как следует из определения суда, 7 января 2021 года мужчина выложил в соцсетях видеоролик, в котором он «допускает в адрес сотрудников УФСБ России по Свердловской области нецензурные высказывания и бросает к дверям центрального входа УФСБ России по Свердловской области бумажный пакет с едой». На него был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Как указано в документах суда, ролик, доступ к которому есть у неопределенного круга лиц, демонстрирует «явное неуважение к органам государственной (судебной) власти РФ в лице начальника управления ФСБ России по Свердловской области и сотрудников ФСБ России».

В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся, указал, что видеоролик выложил случайно. Ему назначен штраф в размере 60 тыс. руб.