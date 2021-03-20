В Саратовской области произошла утечка нефтепродуктов

В Пугачевском районе Саратовской области произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал областного правительства.

Топливо вылилось из нефтепровода «Самара - Лисичанск» филиала АО «Транснефть - Приволга» на участке между селами Селезниха и Орловка Надеждинского муниципального образования. Залито около 700 кв. м земли.

Глава региона Валерий Радаев поручил руководству министерства природных ресурсов и экологии создать специальную комиссию для оценки ущерба, собственникам – приступить к ликвидации последствий происшествия.

На месте аварии работают сотрудники службы спасения.

Марина Ковалева