В Новороссийске открыли общежитие для подводников и ввели в состав ЧФ катер-торпедолов

В Новороссийске торжественно открыли новое шестиэтажное общежитие для моряков-подводников и ввели в состав Черноморского флота (ЧФ) катер-торпедолов ТЛ-2195, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В общежитии расселятся моряки-подводники отдельной бригады подводных лодок ЧФ из расчета - один этаж для экипажа одной из шести подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

После открытия общежития на новом катере состоялась церемония подъема Андреевского флага.

Катер ТЛ-2195 является головным в своем проекте. Он предназначен для поиска, подъема с воды на борт или буксировки практических торпед, которые применялись во время учебных торпедных пусков, а также используются при стрельбе на торпедо-пристрелочных станциях.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, на Новороссийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония принятия патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин» в состав Черноморского флота. Известно, что сторожевой корабль «Павел Державин» является третьим российским кораблем, который был построен с применением модульной концепции вооружения.

Наталья Решетняк