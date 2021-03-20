Победителем «Новых горизонтов» стал «Фальшивый слон»

Вчера в Москве был назван восьмой лауреат авторитетной книжной премии «Новые горизонты». Им стал автор повести «Фальшивый слон» Владимир Покровский. На награду также претендовали Михаил Гаехо («Человек послушный»), Владимир Калашников («Лига выдающихся декадентов»), Павел Иевлев («Календарь Морзе») и Дмитрий Захаров («Средняя Эдда»).

«Будь эта повесть написана и опубликована, скажем, в 98-м, она бы точно так же порадовала читателя — и менять в ней ничего не пришлось бы, — так оценила текст победителя председатель жюри премии, писатель Мария Галина. — Я как читатель и сейчас порадовалась, а некоторые фрагменты прочла прямо-таки с наслаждением, так они плотно, хорошо и весело сработаны».

Премия «Новые горизонты», основанная в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым, вручается каждый год за оригинальное по тематике, стилю и образам художественное произведение фантастического жанра. Ее победителями и финалистами становились такие авторы, как Эдуард Веркин, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Павел Крусанов, Сергей Кузнецов, Александр Пелевин, Олег Радзинский, Владимир Сорокин, Анна Старобинец, Михаил Харитонов.

В церемонии вручения этого года присутствовало одно новшество: эксперты оценили не только художественные достоинства произведений, но и потенциал экранизации. Согласно мнению жюри, наиболее привлекательным для экранизации произведением стал роман Карины Шаинян «С ключом на шее».

Михаил Пророков