В Анапе создадут спортивный кластер

В Анапе в микрорайоне 3Б создадут спортивный кластер, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Как отметил мэр Василий Швец, для развития ведущих спортивных направлений в городе создадут ряд инфраструктурных объектов.

Управлению по физической культуре и спорту совместно с управлением образования поручено разработать соответствующий план работ, рассчитанный на пять лет, предусмотреть закрепление специализаций за спортшколами и открытие в каждой из них отделений спортивной подготовки.

Кроме того, на пустыре за ДЮСШ № 10 спроектируют несколько спортивных залов, которые позволят увеличить тренировочную базу и расширят возможности для проведения соревнований.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Анапе в начале марта 2021 года подрядная организация приступила к реконструкции концертного зала «Родина». Стоимость ремонта оценивается в 10 млн руб.

Наталья Решетняк