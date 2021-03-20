В ЦБ предложили создать конвейер для поддержки компаний перед IPO

Росту российской экономики может помочь создание конвейера поддержки растущих и перспективных компаний с последующим их выходом на первичное размещение акций (IPO), заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. По его словам, «защита инвесторов, к сожалению, не стала приоритетом государства как в публичных, так и в растущих компаниях».

«Не так радужно все выглядит на рынке IPO»,— отметил представитель Банка России, подводя итоги развития финансового рынка за предыдущие 10 лет (цитата по «Прайму»). «Действительно, макроэкономически рынок капитала не стал источником капитала для российских компаний, хотя последние IPO были достаточно успешные, но они находятся в области IT-компаний, которые реализуют новые бизнес-модели с помощью IT-технологий»,— сказал он на первой стратегической сессии в рамках совместной работы Минфина и Банка России над стратегией развития финансового рынка до 2030 года.

«Если мы не создадим конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику»,— заявил Сергей Швецов. «Поэтому инвестиции и капитал — ключик к ответу, откуда мы возьмем инвестиции в модернизацию экономики, в capex,— это создание среды, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке»,— отметил он.

Традиционно IPO и SPO (вторичное размещение акций) проводятся среди крупных, прежде всего институциональных, инвесторов. Однако все чаще, в том числе на российском рынке, предоставляется возможность поучаствовать в размещении и физическим лицам. Такие услуги предоставляют многие брокеры, в том числе через мобильные приложения. Как правило, для клиентов устанавливается минимальная сумма инвестиций, выставить собственную цену не получится, а сама заявка может быть удовлетворена не в полном объеме.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Публичные размещения для всех».