«Коллаборация позволила скорректировать показатели»

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, как быстро покупатели разобрали вещи.

Коллекция Simone Rocha для H&M оказалась в руках у перекупщиков. Долгожданную коллаборацию бренда с дизайнером моментально раскупили в онлайн-магазине. Российские шопоголики заранее выбрали желанные товары и в день начала продаж в районе 10 утра затаились на сайте. Как только вожделенные вещи появились на виртуальной витрине, их тут же отправили в корзины.

Тем же, кто был не так расторопен, долго расстраиваться не пришлось. Они ожидаемо получили второй шанс. Плоды совместного творчества шведской марки и ирландского дизайнера выложили на продажу предприимчивые продавцы с «Авито». Число объявлений исчислялось сотнями. Некоторые дельцы выкладывали по 10-20 предметов из лимитированной коллекции. Средняя стоимость вещей у них составила 8500 руб.

К слову, выход коллаборации позволил H&M скорректировать свои показатели. В первом квартале финансового года выручка компании сократилась — спад составил более 20%. Благодаря новой коллекции бренд начала снова фиксировать положительную динамику.