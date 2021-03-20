В Татарстане сообщили о 48 заболевших COVID-19 за сутки

Минздрав Татарстана сообщил, что за сутки к 20 марта в регионе зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Из них 24 человека госпитализированы, остальные 24 лечатся амбулаторно.

В результате число инфицированных коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 18 975 человек.

В том числе в Казани за последние сутки зарегистрировано 19 случаев, в Набережных Челнах – 13, в Менделеевском районе – 3, еще в десяти районах республики — по 1-2 случая.

За весь период в республике излечились 15 769 человек, в том числе 57 — за минувшие сутки. Умерли 396 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"