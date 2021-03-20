На Кубани за сутки выявлено 125 заболевших коронавирусом, 12 пациентов умерли

За прошедшие сутки в Краснодарском крае зафиксировали 125 случаев заболевания COVID-19, следует из данных оперштаба, опубликованных в субботу, 20 марта. Умерли 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Общее число заболевших составляет 41 096 человек, выздоровели 35 943 пациента, скончались 2 195 человек. В стационарах продолжают лечение 1 088 жителей Кубани, 1 870 лечатся амбулаторно.

В Краснодаре за сутки подтвержден 31 случай, в Сочи – 17. В Новороссийске и Тихорецком районе - по семь новых пациентов, в Лабинском районе шесть вновь заболевших. По пять положительных результатов получено в Кореновском, Выселковском, Динском, Усть-Лабинском и Мостовском районах. В Геленджике и Анапе, Туапсинском, Курганинском и Тбилисском районах - по три. По два – в Апшеронском, Калининском, Тимашевском, Крымском и Армавире. По одному новому пациенту зарегистрировали в Красноармейском, Отрадненском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Гулькевичском районах.

Возраст заболевших составляет от 1 до 91 года. Среди заболевших 81 женщина и 43 мужчины, в том числе шесть детей.

В России за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 9 632 человека, выздоровели 11 729 человек, умерли от коронавируса и его осложнений 392 пациента.

Наталья Решетняк