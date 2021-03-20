В Ярославской области еще 100 человек заболели коронавирусом и двое умерли

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 100 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 74 человека выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 20 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 35080 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 33632 человека вылечились. 462 пациента, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов