Еще 76 тюменцев заразились коронавирусом

В Тюменской области за сутки подтвердили 76 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в информационном центре по мониторингу заболеваемости. Общее число заболевших с начала пандемии составило 32 886, более 30,8 тыс. человек выздоровели, 349 — скончались.

Режим самоизоляции в Тюменской области для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 28 марта. К 1 марта более 41 тыс. жителей региона поставили первый компонент вакцины от COVID-19, 21,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

За последние сутки в России подтверждено 9 632 случая коронавируса. Общее число заболевших на 20 марта достигло 4 447 570, из них 4 060 652 человека выздоровели. За сутки скончались 392 человека, за весь период — 94 659.