В Свердловской области за сутки подтвердили 161 случай коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 161 новый случай заболевания коронавирусом. Накануне суточный прирост составлял 152 заболевших. Общее число заболевших на 20 марта достигло 80 961, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. За сутки также подтверждены 13 летальных случаев. С начала пандемии в регионе скончались 2 612 человек. За весь период выздоровели более 74 тыс. пациентов.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Свердловской области продлен до 29 марта. На данный момент более 200 тыс. человек привились первым компонентом вакцины.

На следующей неделе регион ожидается поступление около 60 тыс. доз «Спутника V». На сегодняшний день в регионе уже развернут 141 кабинет, в том числе почти 100 – по области. Сформировано 30 мобильных бригад, которые в том числе в составе «автопоездов здоровья» выезжают в отдаленные территории. Отметим, в апреле в регион привезут экспериментальные дозы вакцины от коронавируса, разработанной центром Чумакова.