В Краснодаре два человека пострадали в ДТП с участием троллейбуса

Фото: @krddtp

В Краснодаре троллейбус с пассажирами вылетел с дороги и врезался в стену здания после столкновения с легковым автомобилем «Лада Ларгус». Авария произошла в районе 9 утра на пересечении улиц Мира и Суворова.

Как сообщил “Ъ-Кубань” официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, в результате ДТП пострадали двое пассажиров троллейбуса. Они доставлены в больницу с различными травмами.

По предварительным данным, 26-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь по улице Суворова, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с троллейбусом, который направлялся по улице Мира в сторону автовокзала. В соцсетях появилось видео с места аварии.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Белореченском районе Краснодарского края школьный автобус столкнулся с ВАЗ-2107. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе района. Авария произошла 9 марта в 19.37 на трассе А-160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск. D результате ДТП пострадала 14-летняя девочка.

Наталья Решетняк