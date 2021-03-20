В России третий день подряд выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявили 9632 новых случая заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 0,69% меньше, чем накануне (9699). Общее число случаев в России достигло 4 060 652.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1728 (1 009 952 за все время), Санкт-Петербург — 899 (386 099), Московская область — 651 (225 889), Нижегородская область — 352 (103 982), Ростовская область — 241 (78 189).

За сутки умерли 392 человека, это на 11,51% меньше, чем накануне (443). За время наблюдений в России умерли 94 659 больных COVID-19. Выздоровели 11 279 человек за сутки, всего — 4 060 652.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 54 (16 078 с начала пандемии), Санкт-Петербург — 36 (11 880), Московская область — 23 (5233), Воронежская область — 22 (2261), Ростовская область — 21 (3390).

Коронавирус в мире выявлен более чем у 122 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего от COVID-19 умерло 2,7 млн человек, выздоровело 378 млн. Россия находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом случаев заражения, после США (29,7 млн), Бразилии (11,8 млн) и Индии (11,5 млн).