Пермский БЦ «Мираж» продается за 315 млн рублей

В Перми на продажу выставлено здание бизнес-центра «Мираж» на ул. Пушкарская, 140. В объявлении на сайте avito.ru сообщается, что 4-этажное здание БЦ продается за 315 млн руб. Объект общей площадью 6 тыс. кв. м включает в себя мансарду и подвал, здание было построено в 2010 году. Площадь земельного участка под БЦ (находится в собственности) - 1,5 тыс. кв. м. Реализацией объекта занимается АН «Этажи – Пермь».

В онлайн-справочнике 2gis.ru указано, что в БЦ «Мираж» размещаются 42 организации, среди них АН Metri-X, монтажно-производственная компания «Энергосфера», производственная фирма «Сокол», сауна «Жара» и другие.