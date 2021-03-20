Россияне пересматривают зарплаты

У россиян к весне резко выросли зарплатные ожидания. В среднем они хотят получать 107 тыс. руб. в месяц. Как сообщает сервис Rabota.ru, ожидания поднялись на 44% по сравнению с июнем прошлого года — тогда в России сняли жесткие ограничения. А готовы ли повышать зарплату работодатели? Об этом — Андрей Загорский.

Летом 2020 года все, разумеется, было совсем иначе. Экономическая ситуация выглядела не только нестабильной, но и, что еще хуже, плохо предсказуемой. Плюс россияне в условиях пандемии переживали явный упадок потребительских настроений. При этом более половины заявляли о том, что ощутили негативное влияние пандемии на свое финансовое положение. Так что неудивительно, что тогда для большинства граждан более чем приемлемой казалась зарплата в 74 тыс. руб. в месяц. Но времена изменились, и теперь, к примеру, в Москве достойным считается оклад в 118 тыс. руб.

Однако не все так просто. Ожидания — это одно, а реальная жизнь и возможности компаний — другое. В среднем движение зарплат вверх началось, но далеко не во всех сферах и не для всех специальностей, сообщила “Ъ FM” генеральный директор кадрового агентства «Визави Консалт» Валерия Дворцевая: «Одна причина связана с усилением работы фискальных органов и переводом многих компаний в сторону увеличения официальных зарплат. Вторая причина — огромный дефицит специалистов в некоторых областях. У всех на языке информационные технологии, особенно информационная безопасность. Кроме того, “удаленка” увеличила конкурентоспособность российских специалистов, за них стали бороться не только российские, но и международные компании. Третий момент заключается в том, что есть дефицитные специалисты, в основном в технических блоках, в разных областях промышленности, в строительстве. Конечно же, эскалация движения в зарплатах происходит не по всем областям и специальностям».

Увеличение доходов можно заметить в том числе и у низкоквалифицированных работников. Однако это связано не столько с восстановлением экономики, сколько с оттоком мигрантов, пояснил основатель финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков. Так что не исключено, что этот тренд вскоре затормозится, полагает эксперт:

«Позитивная динамика в повышении зарплат присутствует, но основным драйвером стал не какой-то рост экономики, хотя и он тоже в малой мере наблюдается в определенных регионах, но очень серьезный отток мигрантов.

И это была во многом вынужденная мера, где не только зарплаты повышали, но и многие условия вроде ДМС, проживания и прочего были добавлены. Мы видим, что рост идет в реальности на 20-30% по ряду профессий. Поэтому я думаю, что ожидания у наших соотечественников в целом реалистичны, но, боюсь, не очень долгосрочны. Потому что уже сейчас первые российские компании начинают получать разрешения на ввоз мигрантов для работы конкретно на себя».

Логика подсказывает, что наиболее рациональный подход при решении вопроса о зарплатах состоит в учете прежде всего финансового положения компании и требований рынка. Эксперты отмечают, что бизнес в большинстве своем исходит из этого. Именно так действуют, к примеру, в группе компаний Favorit Motors, рассказал “Ъ FM” ее президент Владимир Попов:

«В Favorit Motors принято соотносить зарплатную мотивацию для менеджмента и вообще любого персонала с реалиями рынка. И, безусловно, ожидания сотрудников, персонала, в принципе учитываются. Но вместе с тем первое, что мы делаем, — смотрим на то, насколько мы адекватны рынку. Как правило, наша позиция, которая одобрена, в принципе во всех наших правоустанавливающих документах, это “рынок плюс”, то есть средняя медианная рынка плюс. Вот так мы и делаем. То есть если рынок меняется в ту или иную сторону, мы нашу политику в области зарплатного стимулирования персонала также гибко меняем».

Как выяснили ранее аналитики сервиса Rabota.ru, самая большая доля довольных своей работой россиян трудится в сфере информационных технологий — 60%. Далее идут рестораны и кафе — 52% — и сфера медицины — 50%.