В Адыгее кинотеатрам разрешили 100-процентуную загрузку и сняли запрет на банкеты

В Адыгее снят ряд ограничений, которые действовали в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов, документ опубликован на сайте правительства.

С 19 марта 2021 года в республике разрешены банкеты при условии соблюдения полутораметровой расстановки столов и 50% наполняемости залов. Кроме того, кинотеатрам разрешено работать со 100% наполняемостью зала, театрам и музеям - с 50-процентной загрузкой. Также в организациях общепита возобновляется работа танцевальных зон и разрешено курение кальянов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, два ковидных госпиталя закрыли в Адыгее. Майкопский ковидный госпиталь, функционировавший на базе городской больницы и энемский, принимавший пациентов в районной больнице, прекратили свою работу на фоне снижения заболеваемости коронавируса.

Наталья Решетняк