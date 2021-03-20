Котельная завода имени Дзержинского останется у предприятия

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобы ООО «Регион», ООО «Мерс» и ООО «ДТЕ» на решение краевого арбитражного суда касательно котельной ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В конце прошлого года первая инстанция признала недействительными сделки по продаже оборудования котельной предприятия и постановила вернуть его ФГУП. Компании, обратившиеся с апелляцией, не согласились с данным решением и потребовали его отменить.

Напомним, заявление о призвании сделок недействительными подал бывший конкурсный управляющий ЗиДа Александр Еремин в феврале 2019 года. Он оспаривал ряд договоров купли-продажи имущества: от 29 января 2009 года, заключенного между ФГУП и ООО «Пермский край», договора между ООО «Пермский край» и ООО «Регион», между «Регионом» и «Мерс», а также между «Мерсом» и конечным звеном цепочки сделок — аффилированным с «Регионом» ООО «ДТЕ». В результате этих сделок завод лишился контроля над заводской котельной. В состав проданного имущества вошло оборудование котельной, при этом само здание теплоисточника осталось в собственности ФГУП. Первоначально ЗиД продал оборудование ООО «Пермский край» за 6 млн руб., затем компания перепродала его ООО «Регион» за 6,3 млн руб. В то время по 50% долей ООО «Регион» принадлежало бизнесменам Денису Овчинникову и Егору Заворохину. Последний в 2011 году возглавил исполнительную дирекцию ЗиДа.

В ходе экспертизы было установлено, что рыночная стоимость оборудования на дату оценки, 5 марта 2018 года, составляла не 6 млн руб., а 33,8 млн руб. По мнению суда, оспариваемые договоры купли-продажи представляют собой единую сделку, в результате которой оборудование должника было продано для ведения бизнеса ООО «Регион», что причинило вред имущественным правам кредиторов ЗиДа.

«Регион», «Мерс» и «ДТЕ» попытались оспорить вывод первой инстанции о том, что это была единая сделка, а также экспертную оценку рыночной стоимости оборудования. Однако апелляция сочла все их доводы недоказанными и оставила решение краевого арбитражного суда без изменений, а жалобы компаний — без удовлетворения.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит взрыватели и пиротехнику для различных систем вооружений, а также центробежные сепараторы и датчики сигнализации давления масла в системах двигателей. В 2006 году предприятие вошло в процедуру банкротства.

Ставшая предметом судебного разбирательства котельная помимо ЗиДа, снабжает теплом Пермский мясокомбинат, Пермский мукомольный завод, «Порт Пермь» и других потребителей тепла.