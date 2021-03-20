В Удмуртии еще 85 человек заразились коронавирусом

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у девяти детей до 14 лет, 21 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 44 жителей Ижевска, 13 жителей Глазова, по четыре случая в Воткинском, Игринском районах, по три в Сарапуле, Кезском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском районах, два в Ярском районе, по одному случаю зарегистрировано в Глазовском, Камбарском, Сарапульском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском районах.

74 человека выздоровели. 41 424 жителя Удмуртии всего вакцинировали, из них 24 455 получили второй компонент.

Всего на 20 марта в Удмуртии зарегистрировано 29 851 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 26 457 человек выздоровели, 368 скончались. 2 488 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 424 средней степени тяжести, 114 в тяжелом состоянии.