«Девелопмент-Юг» построит в микрорайоне Ива торговый центр

«Девелопмент-Юг» планирует возвести в микрорайоне Ива ТЦ площадью примерно 3 тыс. кв. м, сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор пермского филиала компании Алексей Скрипкин. Земельный участок под ТЦ уже сформирован, и в этом году «Девелопмент-Юг» приступит к его строительству. Также на первых этажах жилых домов строящегося микрорайона разместятся встроенные помещения для объектов стрит-ритейла.

Кроме того, сейчас в строительном холдинге обсуждается возможность возведения на Иве еще одного торгового центра большей площади. Под него может быть использован участок в 5 га. «Но по нему еще вопрос открытый, мы пока обсуждаем, какого формата он должен быть», - добавил Алексей Скрипкин.

СК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Право застройки площадки компания приобрела на торгах весной 2008 года, чтобы возвести здесь около 1 млн кв. м жилья. Компания также за свой счет создает объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету безвозмездно. На территории строящегося микрорайона также планируется возвести второй гипермаркет «Леруа Мерлен», к его строительству могут приступить уже в 2021 году.