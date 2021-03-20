Суд в США приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

Гражданин России Сергей Медведев приговорен в США к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений в составе группы. По данным Минюста США, россиянин был одним из лидеров специализирующейся на киберпреступлениях Infraud Organization. Ущерб от преступлений составил $568 млн.

«Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из России, признал вину в суде в нарушении закона о противодействии рэкету и был приговорен к 10 годам лишения свободы»,— сообщается на сайте Минюста США. Вместе с Сергеем Медведевым к пяти годам заключения приговорен 31-летний выходец из Северной Македонии Марко Леопард.

По данным ведомства, россиянин был сооснователем «транснациональной преступной группировки Infraud Organization», ее участники в целях собственного обогащения скупали и продавали краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию. Infraud Organization создал гражданин Украины Святослав Бондаренко. В июне 2020 года Сергей Медведев признал свою причастность к организации.