Курс доллара. Прогноз на 22–26 марта

Виталий Громадин, старший аналитик Решение Банка России должно поддержать российский рубль Прогнозный диапазон для курса пары доллар/рубль на начало будущей недели — 72–75. Итоги встречи ФРС в среду оказались менее позитивными, чем рассчитывали на рынке. Заявления главы регулятора Джерома Пауэлла об отсутствии опасений относительно инфляции и совет инвесторам не ждать повышения ключевой ставки в ближайшем будущем не убедили рынок. Тем временем ЦБ РФ на фоне роста проинфляционных и внешних рисков повысил ставку на 25 б. п., до 4,5%. Этого ожидали лишь 3 экономиста из 41, опрошенного Bloomberg. Решение Банка России должно поддержать российский рубль, несмотря на общее снижение аппетита к рискованным активам.

Богдан Зварич, главный аналитик Основными факторами для национальной валюты останутся динамика цен на нефть, спрос на рисковые активы и геополитический фактор На предстоящей неделе ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 73–75 руб. Поддержку рублю может оказать восстановление рынка энергоносителей, где возможно возвращение ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район $65 за баррель. Плюс к этому укреплению национальной валюты может поспособствовать спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 25 марта. Однако сохранение санкционных рисков не позволит национальной валюте продемонстрировать более существенное восстановление, в результате чего доллар удержит позиции выше 73 руб. Отметим, что решение российского регулятора поднять ключевую ставку и возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики могут оказать некоторую поддержку рублю. Однако основными факторами для национальной валюты останутся динамика цен на нефть, спрос на рисковые активы и геополитический фактор.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Сейчас же рубль даже не попал в тройку аутсайдеров валют ЕМ по итогам недели Рубль вновь задавлен очередным витком напряженности внешнеполитических отношений РФ и США. Надежды на нормализацию с новым американским президентом резко растворились, новые санкции вновь на повестке дня. Глубокая коррекция нефтяных цен также стала поводом для ослабления рубля. Стоит отметить, что потери рубля на этом фоне выглядят весьма умеренными — ранее сочетание таких факторов вызывало более масштабное ослабление. Сейчас же рубль даже не попал в тройку аутсайдеров валют ЕМ по итогам недели. Перспектива рубля выглядит умеренно негативной. Новые санкции США, судя по анонсу, будут введены на следующей неделе. Вероятно, они не будут настолько негативными для рубля, но и расти в таких условиях довольно сложно. В качестве факторов поддержки стоит выделить возможное восстановление цен на нефть, а также пик по налоговым платежам (25 марта), объем которых в текущем месяце традиционно высок.