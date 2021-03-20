Разница средних цен на первичном и вторичном рынках по районам Москвы*

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|
|
|Средняя стоимость жилья в новостройках (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Сравнение среднего значение на вторичном рынке с показателем новостроек
|Район
|Средняя стоимость жилья на вторичном рынке (руб. за 1 кв. м)
|с учетом высокобюджетного предложения
|без учета высокобюджетного предложения
|с учетом высокобюджетного предложения
|без учета высокобюджетного предложения
|Мещанский
|427054
|1359153
|
|-68,6%
|
|Тверской
|492075
|1207691
|
|-59,3%
|
|Красносельский
|403089
|810597
|429435
|-50,3%
|-6,1%
|Таганский
|360504
|647231
|318533
|-44,3%
|13,2%
|Арбат
|645113
|996224
|
|-35,2%
|
|Якиманка
|609149
|893360
|416140
|-31,8%
|46,4%
|Дорогомилово
|420123
|610566
|
|-31,2%
|
|Филевский Парк
|325712
|472391
|472391
|-31,1%
|-31,1%
|Нагорный
|240125
|331772
|331772
|-27,6%
|-27,6%
|Ростокино
|182380
|251818
|251818
|-27,6%
|-27,6%
|Гагаринский
|394226
|508402
|508402
|-22,5%
|-22,5%
|Кузьминки
|213489
|274051
|274051
|-22,1%
|-22,1%
|Аэропорт
|305018
|390586
|330227
|-21,9%
|-7,6%
|Соколиная Гора
|238889
|304464
|304464
|-21,5%
|-21,5%
|Котловка
|241631
|302496
|302496
|-20,1%
|-20,1%
|Марфино
|249236
|302192
|302192
|-17,5%
|-17,5%
|Даниловский
|296990
|359025
|359025
|-17,3%
|-17,3%
|Ново-Переделкино
|191616
|230249
|230249
|-16,8%
|-16,8%
|Орехово-Борисово Южное
|202985
|240379
|240379
|-15,6%
|-15,6%
|Донской
|296448
|346854
|333836
|-14,5%
|-11,2%
|Пресненский
|484725
|565858
|341532
|-14,3%
|41,9%
|Хорошево-Мневники
|300985
|348592
|319144
|-13,7%
|-5,7%
|Москворечье-Сабурово
|203680
|231386
|231386
|-12,0%
|-12,0%
|Преображенское
|281140
|318048
|318048
|-11,6%
|-11,6%
|Солнцево
|211780
|238313
|238313
|-11,1%
|-11,1%
|Нижегородский
|217047
|242675
|242675
|-10,6%
|-10,6%
|Метрогородок
|212998
|236623
|236623
|-10,0%
|-10,0%
|Северное Измайлово
|214006
|233969
|233969
|-8,5%
|-8,5%
|Левобережный
|293796
|321029
|321029
|-8,5%
|-8,5%
|Рязанский
|232198
|253171
|253171
|-8,3%
|-8,3%
|Лефортово
|243594
|265285
|265285
|-8,2%
|-8,2%
|Южное Бутово
|182182
|195367
|195367
|-6,7%
|-6,7%
|Хорошёвский
|371573
|398027
|398027
|-6,6%
|-6,6%
|Черемушки
|273040
|291996
|222964
|-6,5%
|22,5%
|Останкинский
|296477
|316853
|291447
|-6,4%
|1,7%
|Тимирязевский
|272214
|288349
|288349
|-5,6%
|-5,6%
|Лосиноостровский
|188168
|199257
|199257
|-5,6%
|-5,6%
|Можайский
|261595
|275534
|275534
|-5,1%
|-5,1%
|Косино-Ухтомский
|197255
|206052
|206052
|-4,3%
|-4,3%
|Басманный
|410706
|427905
|379620
|-4,0%
|8,2%
|Марьино
|197802
|205519
|205519
|-3,8%
|-3,8%
|Алексеевский
|304996
|315419
|315419
|-3,3%
|-3,3%
|Нагатино-Садовники
|232232
|238940
|238940
|-2,8%
|-2,8%
|Беговой
|312904
|320835
|320374
|-2,5%
|-2,3%
|Обручевский
|315640
|322760
|322760
|-2,2%
|-2,2%
|Митино
|197579
|201886
|201886
|-2,1%
|-2,1%
|Войковский
|281950
|287992
|287992
|-2,1%
|-2,1%
|Богородское
|248914
|253004
|253004
|-1,6%
|-1,6%
|Свиблово
|243469
|246872
|246872
|-1,4%
|-1,4%
|Южное Тушино
|230308
|233340
|233340
|-1,3%
|-1,3%
|Отрадное
|216323
|218587
|218587
|-1,0%
|-1,0%
|Замоскворечье
|489192
|494265
|358318
|-1,0%
|36,5%
|Ярославский
|187559
|189385
|189385
|-1,0%
|-1,0%
|Ховрино
|222484
|222414
|222414
|0,0%
|0,0%
|Некрасовка
|173951
|173737
|173737
|0,1%
|0,1%
|Гольяново
|210397
|209929
|209929
|0,2%
|0,2%
|Западное Дегунино
|229172
|228592
|228592
|0,3%
|0,3%
|Текстильщики
|204985
|203164
|203164
|0,9%
|0,9%
|Дмитровский
|218637
|216572
|216572
|1,0%
|1,0%
|Головинский
|247637
|241510
|241510
|2,5%
|2,5%
|Южнопортовый
|256870
|248157
|248157
|3,5%
|3,5%
|Академический
|325118
|304916
|304916
|6,6%
|6,6%
|Южное Медведково
|219650
|204375
|204375
|7,5%
|7,5%
|Бутырский
|251518
|233197
|233197
|7,9%
|7,9%
|Нагатинский Затон
|259857
|240684
|240684
|8,0%
|8,0%
|Измайлово
|293300
|269433
|269433
|8,9%
|8,9%
|Савеловский
|274021
|250386
|250386
|9,4%
|9,4%
|Ломоносовский
|330439
|301527
|301527
|9,6%
|9,6%
|Бибирево
|209563
|190433
|190433
|10,0%
|10,0%
|Ясенево
|219714
|197903
|197903
|11,0%
|11,0%
|Кунцево
|272944
|245128
|245128
|11,3%
|11,3%
|Северный
|212248
|189362
|189362
|12,1%
|12,1%
|Бирюлево Восточное
|191804
|169106
|169106
|13,4%
|13,4%
|Очаково-Матвеевское
|331153
|288477
|267613
|14,8%
|23,7%
|Сокол
|465671
|403437
|403437
|15,4%
|15,4%
|Раменки
|481044
|413722
|363185
|16,3%
|32,5%
|Бабушкинский
|215068
|182867
|182867
|17,6%
|17,6%
|Марьина Роща
|285980
|241789
|241789
|18,3%
|18,3%
|Люблино
|208251
|171685
|171685
|21,3%
|21,3%
|Покровское-Стрешнево
|300861
|247544
|245843
|21,5%
|22,4%
|Сокольники
|292523
|239857
|239857
|22,0%
|22,0%
|Фили-Давыдково
|322998
|252105
|252105
|28,1%
|28,1%
|Тропарево-Никулино
|332071
|252852
|252852
|31,3%
|31,3%
|Крылатское
|294409
|218914
|218914
|34,5%
|34,5%
|Лианозово
|238736
|165877
|165877
|43,9%
|43,9%
|Хамовники
|740112
|474350
|
|56,0%
|
|Щукино
|352609
|169767
|169621
|107,7%
|107,9%