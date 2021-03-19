Коттеджам дают волю

Госсовет Татарстана принял закон, который легализует хозяйственную деятельность на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Обустраивать огороды и строить коттеджи станет возможным в границах населенных пунктов, расположенных в заповедниках. Татарстанские экологи опасаются, что коттеджные поселки «разрастутся» и это «снизит качество и ценность природных территорий».



Поправки в Земельный кодекс Татарстана Госсовет республики принял на заседании в пятницу. Законопроект подготовили глава парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев и его заместитель Тахир Фадеев. Если закон подпишет президент республики Рустам Минниханов, то в Татарстане теперь будет разрешена застройка региональных ООПТ в границах населенных пунктов. В пояснительной записке уточняется, что отменяется запрет на предоставление земельных участков под следующие цели: ведения садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

Раньше такая хозяйственная деятельность на природоохранных территориях было недопустима. Однако в конце прошлого года Госдума приняла изменения в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». В нем сказано, что «оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав ООПТ федерального или регионального значения, не ограничивается», а использование земельных участков «должно осуществляться с учетом режима особой охраны».

При этом федеральный закон теперь позволяет «гражданам, которые исторически проживают на этих ООПТ, заниматься там хозяйственной деятельностью», рассказывал «Ъ» председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Отмечалось, что в границах федеральных ООПТ живет около 2 млн человек, однако из-за строгого природоохранного статуса нацпарков жители, владеющие домами и постройками, не могли оформить землю в собственность.

Поправки в региональный кодекс были приняты в связи с изменением федерального законодательства, заявил на сессии Госсовета Азат Хамаев. Он сообщил, что всего в Татарстане 190 ООПТ, из них 185 регионального, две федерального и три местного значения. На их территории расположены 259 населенных пунктов, но только границы 146 внесены в Единый государственный реестр недвижимости. По остальным «работа будет продолжаться», заверил господин Хамаев.

Депутат фракции КПРФ Артем Прокофьев высказал опасение, что теперь, «когда мы снимаем ограничение, развернутое жилищное строительство в этих населенных пунктах может усилить антропогенное воздействие». «Здесь должен быть особый защитный механизм, чтобы граница (населенных пунктов — "Ъ") не начала расширяться. Если проблема возникнет, это серьезный риск для ООПТ»,— заявил господин Прокофьев.

Азат Хамаев заверил, что «о расширении границ населенных пунктов сегодня речи не идет», а любое строительство в региональных ООПТ должно будет согласовываться с властями республики. В итоге против поправок в Земельный кодекс голосовали только четыре депутата.

По словам эксперта по ООПТ «Гринпис Россия» Михаила Крейндлина, в федеральном законе речь только о возможности строительства в населенных пунктах в границах национальных парков. «Если речь идет про существующие населенные пункты в региональных ООПТ, то может быть это и неоправданно запрещать строительство»,— полагает он. Вместе с тем он считает, что границы таких населенных пунктов не должны расширяться: «Такой риск есть».

Председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин считает, что республиканский закон позволит легализовать коттеджную застройку ООПТ. «Практика, которая и так есть, будет продолжена. Сейчас активно застраиваются природные территории, теперь это будет на законных основаниях»,— говорит партиец.

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета Нафиса Мингазова рассказала «Ъ», что населенные пункты внутри ООПТ «существуют исторически»: «К примеру, внутри Волжско-камского заповедника есть поселки Садовый, Раифский, рядом есть села Бело-Безводное и Ильинское». По ее словам, если огородничество и дачничество будет продолжаться внутри населенных пунктов, то это допустимо. Однако она обращает внимание, что в последние годы все чаще в ООПТ строят коттеджные поселки, что увеличивает антропогенное воздействие, становится больше транспорта. «Поэтому чем меньше воздействие, чем меньше застройка, тем больше возможностей сохранить ООПТ»,— говорит она.

Нафиса Мингазова добавила, что много застройки в Лаишевском районе вокруг озер, что приводит к их обмелению. «Как грибы растут дома, комплексы. А водные объекты начинают мелеть и исчезать. Например, возле Архиерейского озера была историческая застройка, но теперь выделяются все новые участки под коттеджи. Это приведет к тому, что одно из крупнейших озер в Татарстане начнет мелеть»,— указала она. Также в качестве негативного примера воздействия на природу она назвала застройку водно-болотных угодий у озера в Ильинском Зеленодольского района и в пойме реки Киндерка на севере Казани. По ее словам, важно не допустить «разрастания поселков» и «не наращивать воздействие» внутри ООПТ. «Здесь очень важен градостроительный и природоохранный надзор»,— сказала она. Госпожа Мингазова напомнила, что республика «взяла направление на увеличение числа ООПТ», а разрастание поселков «снизит качество и ценность этих природных территорий».

Кирилл Антонов