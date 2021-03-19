Рушанию Бильгильдееву оставили под домашним арестом

Вахитовский райсуд Казани отклонил ходатайство бывшего председателя татарстанского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой, которая просила изменить ей меру пресечения по уголовному делу о мошенничестве. Подсудимая просила освободить ее из-под домашнего ареста. Она заявила, что ей необходимо трудоустроиться для возмещения ущерба потерпевшим, сообщил Kazanfirst.

Также госпожа Бильгильдеева добавила, что ей нужно заботиться о больных родных, а также погасить кредиты. «Мне необходима возможность работать и зарабатывать, чтобы иметь возможность закрывать долги»,— сказала она.

За подсудимую поручилась секретарь думы Казани Людмила Андреева. Ранее госпожа Бильгильдеева была депутатом городского парламента.

Однако суд не нашел оснований для изменения меры пресечения.

Напомним, следствие считает, что, возглавляя риелторское ООО «Пассаж», Рушания Бильгильдеева похитила у 133 человек 37,5 млн руб. «под предлогом заключения договоров на приобретение земельных участков, а также подведения к ним инженерных коммуникаций». Также ей вменяют хищение свыше 500 тыс. руб. у главы управляющей компании, которому госпожа Бильгильдеева пообещала от имени общественной организации «Справедливое ЖКХ» перевести многоквартирные дома под его управление.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"