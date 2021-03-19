«Лион» — ПСЖ: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 21 марта

21 марта «Лион» на своем поле примет ПСЖ в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Фонбет является официальным партнером «ПСЖ» в России и странах СНГ. Эксперты Фонбет рассказывают о ставках на этот матч в нашем материале.

В какой форме «Лион»

«Лион» с 60 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ со второй строчки набрал столько же очков, но вырвался вперед по дополнительным показателям. «Лион» не проигрывал в чемпионате в четырех последних матчах: победил «Брест» (3:2), поделил очки с «Марселем» (1:1), выиграл у «Ренна» (1:0) и сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).

В какой форме ПСЖ

ПСЖ с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. От идущего первым «Лилля» парижан отделяют 3 балла. В четырех последних турах чемпионата команда Маурисио Почеттино дважды проиграла — «Монако» (0:2) и «Нанту» (1:2). В оставшихся двух встречах парижане выиграли у команд из нижней части турнирной таблицы: «Дижона» (4:0) и «Бордо» (1:0).

«Лион» — ПСЖ: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах в основное время трижды победил ПСЖ, один раз — «Лион», еще одна встреча завершилась вничью. «Лион» забивал парижанам в трех из четырех последних очных встреч.

Прогноз экспертов на матч «Лион» — ПСЖ 21 марта

Обе забьют и тотал матча меньше 3,5 за 3.50

«Лион» наверняка отличится в матче с ПСЖ. Команда Руди Гарсии — одна из самых результативных в чемпионате с 57 голами, больше забил только ПСЖ (63). «Лион» забивал в 9 последних матчах Лиги 1, в том числе «Марселю» из топ-5. В матче первого круга «Лион» обыграл ПСЖ со счетом 1:0. ПСЖ в трех последних матчах во всех турнирах лишь раз сохранил ворота сухими. В матче Лиги чемпионов с «Барселоной» ПСЖ оборонялся неожиданно слабо — пропускал передачи вразрез и забросы в штрафную, не успевал за контратаками каталонцев. Игроки «Барселоны» часто растягивали оборону соперника за счет переводов мяча с фланга на фланг. Каталонцы с легкостью проходили на выгодные для удара позиции. За матч «Барселона» нанесла 21 удар по воротам, из них 10 — в створ. Сразу 14 ударов команды Рональда Кумана были нанесены из пределов штрафной.

ПСЖ тоже забьет. В хорошей форме главный бомбардир парижан Килиан Мбаппе. Килиан забивал в трех из четырех последних встреч парижан во всех турнирах. Кроме того, ПСЖ исторически часто забивает «Лиону». В 18 из 20 последних очных встреч с «Лионом» парижанам удавалось забить минимум 1 мяч.

Встреча вряд ли будет сверхрезультативной. «Лион» и ПСЖ — одни из лучших команд Лиги 1 по числу пропущенных мячей за сезон. В этом розыгрыше чемпионата парижане пропустили всего 19 голов, «Лион» — 26. «Лион» пропускал меньше двух голов в трех последних турах чемпионата. ПСЖ крайне мало пропускает на выезде. В 14 гостевых матчах чемпионата парижане пропустили всего 9 голов, в среднем 0,6 за игру.

В 8 из 11 последних очных встреч «Лиона» и ПСЖ было забито меньше 4 голов. Ставка на голы обеих команд с общим тоталом меньше 3,5 проходила в 5 из 6 последних выездных встреч ПСЖ против «Лиона» в Лиге 1.

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