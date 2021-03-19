СКА — «Динамо» (Москва): прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 20 марта

20 марта СКА примет на своей площадке московское «Динамо» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции. В первой встрече со счетом 4:1 победили бело-голубые. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме СКА

В регулярке СКА набрал 82 очка и занял второе место в Западной конференции. Петербуржцы одержали 37 побед (4 — в овертаймах или по буллитам) — худший результат для команды с сезона 2015/16.

В первом раунде плей-офф петербуржцы обыграли минское «Динамо» со счетом 4:1 в серии. Несмотря на крупный счет, серия не была для СКА простой. Петербуржцы ни разу не выиграли с разницей больше чем в две шайбы, а одну из побед одержали лишь в овертайме.

В какой форме «Динамо» (Москва)

«Динамо» закончило регулярку на третьем месте в Западной конференции, хотя набрало больше очков, чем СКА (84 против 82). Москвичи заняли более низкую позицию из-за того, что остались вторыми в дивизионе Тарасова, а петербуржцы заняли первое место в дивизионе Боброва.

В первом раунде плей-офф «Динамо» обыграло «Северсталь» со счетом 4:1 в серии. Как и в случае со СКА, счет не отражает уровень борьбы в серии. Череповчане провалили лишь четвертый матч (2:5), а в остальных встречах выглядели не слабее бело-голубых и уступали с разницей лишь в одну шайбу.

СКА — «Динамо» (Москва): статистика личных встреч

В этом сезоне СКА и «Динамо» встречались пять раз: три раза в Санкт-Петербурге, два раза в Мосвке. Бело-голубые выиграли во всех матчах: 4:3, 2:1 (ОТ), 2:0, 3:1, 4:1.

Прогноз экспертов на матч СКА — «Динамо» (Москва) 20 марта

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 2,5 за 2.25

СКА слабо играет в защите в плей-офф. В среднем за матч петербуржцы пропускают 3 гола. Хуже этот показатель только у «Йокерита» (3,25), «Торпедо» (3,50), «Барыса» (3,67) и минского «Динамо» (3,80). Все эти клубы вылетели в первом раунде.

В играх на вылет петербуржцы допускают много ошибок: защитники теряют позицию на пятаке, нападающие слабо действуют на возврате, позволяя соперникам контратаковать. СКА не выручает и вратарь Александр Самонов. В плей-офф он стал основным голкипером, хотя в регулярке играл по очереди с Магнусом Хелльбергом. Самонов отбивает лишь 90,7% бросков и редко выручает команду в опасных ситуациях. Например, в первом матче против «Динамо» Самонов дважды пропустил после не самых опасных дальних бросков.

В первом матче «Динамо» показало, за счет чего собирается забивать СКА. Бело-голубые постоянно доводили шайбу до пятака и организовывали трафик перед Самоновым. «Динамо» доставляло шайбу до опасных зон и пыталось забить оттуда. У москвичей это получилось, они отличились четыре раза.

К тому же у «Динамо» есть резерв для усиления атаки. В первом матче слабо сыграло ведущее сочетание бело-голубых (Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин), забив только в пустые ворота. Вряд ли топовые форварды неудачно сыграют в двух матчах подряд.

«Динамо» забивало СКА больше двух голов в трех последних играх на выезде.

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