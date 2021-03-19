«Локомотив» проиграл ЦСКА во втором матче серии плей-офф КХЛ

19 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» проиграл во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичному ЦСКА. Встреча в Москве закончилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.

В первом периоде ЦСКА забросил две безответные шайбы. Отличились Джон Гилмор и Максим Шалунов. Во втором периоде армеец Андрей Светлаков отправил в ворота железнодорожников третью шайбу. В середине третьего периода игрок «Локомотива» Егор Коршков сократил разрыв. А на последней минуте матча армеец Артем Блажиевский забросил в пустые ворота четвертую шайбу.

В серии матчей до четырех побед счет сравнялся - 1:1. В первой игре, которая состоялся 17 марта, в Москве, сильнее был «Локомотив», выигравший со счетом 2:0. Третий и четвертый матчи серии состоятся 21 и 23 марта в Ярославле. Дополнительные матчи назначены на 25 марта в Москве, 27 марта в Ярославле и на 29 марта в Москве.

Антон Антонов