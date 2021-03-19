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Здание Академии им. Кирова в Петербурге отреставрируют

Фасады здания Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова, построенного в 30-х годах прошлого века, отреставрируют. Работы завершат до конца текущего года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, элементы фасадов здания имеют многочисленные дефекты. Для выполнения ремонтных работ проводится конкурс.

Добавим, что здание является объектом культурного наследия. В сентябре 1941 года в нем был развернут эвакуационный госпиталь № 28, после бомбардировки произошел крупный пожар. В 1955 году здание восстановили и открыли Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.Н. Крылова.

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