В Татарстане спрос на земельные участки вырос втрое

Управление Росреестра по Татарстану за два месяца ткущего года зарегистрировало более 16 тыс. договоров купли-продажи земельных участков против чуть более 5 тыс. – за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в январе текущего года было зарегистрировано более 6 тыс. сделок с землей, а в феврале – уже 9,5 тыс. «Пока это абсолютный рекорд»,— отмечают в управлении.

Спрос на земельные участки в регионе растет с мая прошлого года: ежемесячно совершаются от 4 до 6 тыс. сделок.

Для покупки участков жители Татарстана стали чаще оформлять ипотеку. «Если в допандемийный 2019-й год в среднем нами регистрировалось 1200-1300 ипотек на земельные участки, то в 2020-м году начиная с июня регистрируется по 2500-2800 тысяч таких сделок. В начавшемся году тенденция сохраняется»,— цитирует пресс-служба ведомства заместителя руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилию Бурганову.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"