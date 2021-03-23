VOLKSWAGEN TIGUAN

Двигатель, тип R4, бензиновый, с турбонаддувом Объем двигателя, куб. см 1984 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 220 при 4500 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 350 при 1500 Трансмиссия 7-ступенчатая, робот Привод полный Максимальная скорость, км/ч 217 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6,8 Средний расход топлива, л на 100 км 8,4 Дорожный просвет, мм 191 Цена в России, руб. от 2 799 900