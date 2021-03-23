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VOLKSWAGEN TIGUAN

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 46
Двигатель, тип R4, бензиновый, с турбонаддувом
Объем двигателя, куб. см 1984
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 220 при 4500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 350 при 1500
Трансмиссия 7-ступенчатая, робот
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 217
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6,8
Средний расход топлива, л на 100 км 8,4
Дорожный просвет, мм 191
Цена в России, руб. от 2 799 900
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