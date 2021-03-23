Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
Ярославль
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
23 марта, вторник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Слушать радио
Коротко
Новости
16:40
Правительство поддержало проект о госзащите всех сотрудников МВД, Росгвардии, СВР и Минобороны
17:17
Пользователи Android столкнулись с массовым сбоем в работе сервисов Google
15:50
СМИ: посла России вызвали в МИД Турции из-за обострения ситуации в Идлибе
16:10
Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»
15:18
ЦБ модернизирует дизайн большинства банкнот
16:23
SEAT выпустит два новых электромобиля к 2025 году
15:53
Lexus анонсировал концепт-кар «нового поколения»
14:58
Toyota сертифицировала обновленную Camry для России
13:09
Автомобили Lada получат новую мультимедиа EnjoY Pro
12:17
Aston Martin посвятил спорткар Vantage «Формуле-1»
11:27
В России отзывают Lamborghini Aventador SVJ из-за открывающегося капота
10:13
Посвященный чемпионату Европы по футболу Volkswageт Polo будет стоить от 1,1 млн рублей
22/03
Lexus IS с V8 получил спецверсию Launch Edition
22/03
Pagani раскрыла трековый гиперкар Huayra R
22/03
Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 61%
ещё
все новости
Подробно
VOLKSWAGEN TIGUAN
Журнал "Коммерсантъ Автопилот"
№3
от
23.03.2021
, стр. 46
Двигатель, тип
R4, бензиновый, с турбонаддувом
Объем двигателя, куб. см
1984
Максимальная мощность, л.с. при об/мин
220 при 4500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
350 при 1500
Трансмиссия
7-ступенчатая, робот
Привод
полный
Максимальная скорость, км/ч
217
Разгон от 0 до 100 км/ч, с
6,8
Средний расход топлива, л на 100 км
8,4
Дорожный просвет, мм
191
Цена в России, руб.
от 2 799 900
Главные события дня в рассылке «Ъ» на
e-mail
Комментарии
Печать
PDF-версия
46
47
48
49
50
обсуждение
Наглядно
Народный грузовик
45 лет назад с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый «КамАЗ»
Сугробная жизнь
Снегопад в Москве готовится побить 65-летний рекорд
Колесами печально в небо смотрит круизер
70 лет назад началась история Toyota Land Cruiser. Основные этапы развития модели — в фотогалерее «Ъ-авто»
«Дакар—2021»
Как прошло ралли — в
фотогалерее
“Ъ”.
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
Ежемесячный журнал |
все
1–2 от 16.02.2021
9 от 08.12.2020
8 от 06.11.2020
7 от 06.10.2020
6 от 08.09.2020
5 от 29.06.2020
4 от 19.05.2020
3 от 16.04.2020
2 от 17.03.2020
1 от 18.02.2020
10 от 10.12.2019
9 от 12.11.2019
8 от 08.10.2019
7 от 13.09.2019
6 от 30.07.2019
5 от 18.06.2019
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Справочная |
все
Скользкий вопрос
Основные вопросы и ответы по выбору шин
Новинки и тест-драйвы |
все
Семейная хроника
Четыре мнения о Skoda Karoq 4х4
Скрытая сила
Или сколько стоит безопасность
Партнерский материал
Такси на грани: что ждет отрасль
Острые вопросы на онлайн-конференции ИД «Коммерсантъ»
Автомобильная история |
все
Катастрофа с мотором
С чем сталкивались дореволюционные автомобилисты
Автопилот на «Ъ-FM» |
все
«Впечатление сильное»
Дмитрий Гронский — о беспилотниках
Люди и машины
Градус поворота
Что общего у автокомпаний и производителей спиртного
Партнерский проект |
все
5G для бизнеса
106 коммерческих сетей и 220 млн 5G-подключений по всему миру
@Html.Substitution("BannerNew", "Common", new RouteValueDictionary(new { placeid = 154, regionid = Const.InitRegionID }))
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия