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NISSAN
Журнал "Коммерсантъ Автопилот"
№3
от
23.03.2021
, стр. 28
TERRANO 2.0 AT AWD
QASHQAI CVT 4WD
X-TRAIL 2.0 CVT 4WD
MURANO 2.5 HEV 4WD
Двигатель, тип
бензиновый, R4
бензиновый, R4
бензиновый, R4
бензиновый, R4
Рабочий объем, куб. см
1998
1997
1997
2488
Максимальная мощность, л.с. при об/мин
143 при 5750
144 при 6000
144 при 6000
234 при 5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
195 при 4000
200 при 4400
200 при 4400
330 при 3600
Привод
полный
полный
полный
полный
Трансмиссия
AT4
вариатор CVT
вариатор CVT
вариатор CVT
Разгон от 0 до 100 км/ч, с
11,5
10,5
12,1
8,3
Максимальная скорость, км/ч
174
182
180
210
Средний расход топлива, л на 100 км
8,7
7,3
7,5
8,3
Цена в России, руб.
от 1 422 000
от 2 066 000
2 282 000
2 899 000
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