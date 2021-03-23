TERRANO 2.0 AT AWD QASHQAI CVT 4WD X-TRAIL 2.0 CVT 4WD MURANO 2.5 HEV 4WD Двигатель, тип бензиновый, R4 бензиновый, R4 бензиновый, R4 бензиновый, R4 Рабочий объем, куб. см 1998 1997 1997 2488 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 143 при 5750 144 при 6000 144 при 6000 234 при 5600 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 195 при 4000 200 при 4400 200 при 4400 330 при 3600 Привод полный полный полный полный Трансмиссия AT4 вариатор CVT вариатор CVT вариатор CVT Разгон от 0 до 100 км/ч, с 11,5 10,5 12,1 8,3 Максимальная скорость, км/ч 174 182 180 210 Средний расход топлива, л на 100 км 8,7 7,3 7,5 8,3 Цена в России, руб. от 1 422 000 от 2 066 000 2 282 000 2 899 000