23 марта, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

NISSAN

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 28
TERRANO 2.0 AT AWD QASHQAI CVT 4WD X-TRAIL 2.0 CVT 4WD MURANO 2.5 HEV 4WD
Двигатель, тип бензиновый, R4 бензиновый, R4 бензиновый, R4 бензиновый, R4
Рабочий объем, куб. см 1998 1997 1997 2488
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 143 при 5750 144 при 6000 144 при 6000 234 при 5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 195 при 4000 200 при 4400 200 при 4400 330 при 3600
Привод полный полный полный полный
Трансмиссия AT4 вариатор CVT вариатор CVT вариатор CVT
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 11,5 10,5 12,1 8,3
Максимальная скорость, км/ч 174 182 180 210
Средний расход топлива, л на 100 км 8,7 7,3 7,5 8,3
Цена в России, руб. от 1 422 000 от 2 066 000 2 282 000 2 899 000
Комментарии

Печать

PDF-версия

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя