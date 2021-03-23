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Perseverance

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 24
Двигатель 6 х электрический
Колесная формула 6х6
Максимальная скорость, м/ч 152
Запас хода 14 лет
Цена, руб. от 111 000 000 000
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