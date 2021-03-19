Суды Петербурга за 2020 год рассмотрели 1,1 млн дел

Суды Петербурга за прошлый год рассмотрели 1,108 млн дел и материалов, на 6,9% больше, чем за 2019 год. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В частности, в суды поступило 12,2 тыс. уголовных дел в отношении 13,5 тыс. лиц, были осуждены 8,7 тыс. человек. 33 обвиняемых были оправданы. В 2020 году к реальному лишению свободы приговорили 2 791 лицо.

За 12 месяцев суды зарегистрировали 68 186 гражданских дел. Дел об административных правонарушениях рассмотрено 34 тыс., на 8,4% больше, чем годом ранее.