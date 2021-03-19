В Сочи местного жителя подозревают в присвоении 3,5 млн рублей покупателей недвижимости

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении сочинца, которого подозревают в присвоении денег, переданных ему в качестве инвестиций в жилую недвижимость, сообщает пресс-служба УВД РФ по городу Сочи.

О мошеннических действиях подозреваемого сообщили в дежурную часть полиции трое потерпевших, которые утверждают, что передали ему 3,5 млн руб. для инвестирования в недвижимое имущество, после его 36-летний местный житель перестал выходить на связь. Следствие установило, что этими деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

В ходе розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан по месту жительства в Центральном районе и доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств, с него была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Если вина подозреваемого будет доказана и суд утвердит обвинительное заключение, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ольга Логинова