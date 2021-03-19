Первый инвестиционный фонд появится на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА». Об этом договорились Промсвязьбанк и Минобороны. Задачей фонда станет финансирование проектов участников технополиса в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса. Фонд будет поддерживать инициативные проекты на всех этапах: от запуска до выхода на массовый выпуск продукции. Как сообщили в банке, создание инвестиционного фонда является частью стратегии ПСБ по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и финансирования проектов ОПК.

Сбербанк направит рекордную долю прибыли на дивиденды. Речь идет о 56% от скорректированной чистой прибыли за прошлый год. По словам Германа Грефа, размер дивидендов в будущем будет зависеть от роста кредитного портфеля, уровня достаточности капитала и прочих факторов. Но глава Сбера надеется, что в ближайшие три года банк будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году составила 760 млрд руб.

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Lamborghini закончил год с рекордной прибылью. Об этом сообщили в компании, при этом там не раскрыли ее конкретный размер. Годовой оборот бренда, входящего в Volkswagen Group, в 2020 году снизился на 11%. Машин продали на 9% меньше чем в 2019 году. Снижение связывают с остановкой производства прошлой весной. В компании отметили успех внедорожника Lamborghini Urus, хорошие продажи очень дорогих линеек бренда, таких как суперкар Sian, а также хорошие результаты в Китае.