Между Петербургом и Москвой запустят новый круизный маршрут

Новый круизный маршрут будет запущен между Петербургом и Москвой. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, создание маршрута «Русские берега» оценивается в 8 млрд рублей. Половину этих средств предоставят инвесторы. Еще 2,8 миллиарда будет выделено из федерального бюджета. Оставшуюся часть суммы даст регион, пишет ТАСС.

В рамках проекта будут выполнены берегоукрепление и реконструкция набережных, выполнены работы по углублению дна рек и возведены более 30 объектов инфраструктуры.