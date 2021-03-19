19 марта, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Между Петербургом и Москвой запустят новый круизный маршрут

Новый круизный маршрут будет запущен между Петербургом и Москвой. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, создание маршрута «Русские берега» оценивается в 8 млрд рублей. Половину этих средств предоставят инвесторы. Еще 2,8 миллиарда будет выделено из федерального бюджета. Оставшуюся часть суммы даст регион, пишет ТАСС.

В рамках проекта будут выполнены берегоукрепление и реконструкция набережных, выполнены работы по углублению дна рек и возведены более 30 объектов инфраструктуры.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Экспертное мнение

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя