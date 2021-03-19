«“Единая Россия” не может не победить»

Элла Памфилова остается в ЦИК. Президент Владимир Путин назначил пятерых членов нового состава Центризбиркома по своей квоте, среди них — и действующий председатель. Всего комиссия состоит из 15 членов. Ранее Госдума и Совет федерации также отправили в ЦИК по пять своих представителей. Таким образом, завершилось формирование ключевого института, который обеспечит проведение думских выборов в сентябре нынешнего года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает Эллу Памфилову практически незаменимым игроком в российской властной вертикали.

До выборов в Государственную думу остается ровно полгода. И этот день ознаменован формированием ключевого института, который обеспечит голосование. Главная новость состоит в том, что Элла Памфилова делегирована в новый состав Центризбиркома по президентской квоте. Скорее всего, она вновь станет председателем. Ранее были слухи, что Элла Александровна переходит в Совет федерации или на другую почетную, но менее нервную должность. Но нет, всему этому не суждено сбыться. Памфилова остается, и это неудивительно.

Элла Александровна претендует на роль главного политического тяжеловеса в истории новой России.

Пройти путь от Гайдара до Путина и остаться в игре дорогого стоит. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в нынешних условиях не может считаться перспективным местом работы, скорее наоборот. Глава ЦИК — тот, кто первым принимает на себя удар.

Это не то, чтобы «расстрельная» должность, просто передовая, требующая большой мобилизации внутренних ресурсов. Элла Александровна прекрасно справляется с этой ролью. Более того, можно даже рискнуть предположить, что она буквально для нее создана. Эмоции разгневанной общественности разбиваются о ее невозмутимость. Она как бы незримо соглашается: да, вы отчасти правы, но вы же сами все понимаете. Тогда чего удивляться-то? А без меня ведь будет только хуже. Да, здесь можно согласиться, по крайней мере, в той части, что лучше точно не будет. В принципе Памфилова может и не быть председателем, но ее присутствие укрепит крайне важный институт.

Но и это еще не все, главная ценность Эллы Александровны — это готовность быть непопулярной и показательное отсутствие амбиций.

Я солдат, говорит она, пойду туда, куда пошлете. Ее даже можно назвать системным либералом — она же ничего не запрещает и даже с открытым забралом борется с нарушениями, не стесняется привлекать виновных к ответственности. И при этом результат остается тот, который, скажем так, устраивает вертикаль.

Однако мы же понимаем, что ситуация меняется. То, что работало раньше, рискует сломаться в будущем. Предстоящая выборная кампания легкой не будет, и это накладывает дополнительную ответственность на Центральную избирательную комиссию. Проще говоря, она мало того что на передовой, но и претендует на роль крайней. ЦИК собственно всегда крайний, но сейчас особенно. В этот раз, возможно, кем-то или чем-то придется пожертвовать. Памфилова, видно, и к этому готова, что в очередной раз подтверждает ее ценность как незаменимого сотрудника.

Ну а, что касается выборов, главная задача звучит так же, как и всегда — «Единая Россия» не может не победить. В самом же голосовании примут участие только проверенные и исключительно достойные кандидаты. За этим и проследит Элла Александровна Памфилова.