В Ульяновской области с начала пандемии умерли 922 пациента с COVID-19

По данным регионального Роспотребнадзора и ФМБА (которое ведет учет в Димитровграде), в пятницу в Ульяновской области общее количество заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии, составило 54456 случаев. Это составляет 4,43% от численности населения региона.

По этому показателю (процент заражений от численности населения) Ульяновская область находится на 15 месте среди регионов России (хуже всего этот показатель в Москве – 8,06%, в Самарской области он составляет 1,67%). Суточный прирост заражений – 107 случаев. Прирост заражений из расчета на 100 тыс. населения составил 8,70 случаев. Пока это выше общероссийского прироста, который в пятницу был на уровне 6,61 случая на 100 тыс. населения. Коэффициент распространения инфекции по региону с учетом Димитровграда составил 0,99 (снижение распространения).

Статистика смертей от COVID-19 в регионе пополнилась еще восемью случаями. Всего за период пандемии от этой болезни скончались 922 человека. Выздоровевших за период пандемии – 48523 человека – 97,79% от числа заражений.

В Ульяновске общее количество заражений составило 28542 случая, что составило 4,55% от численности населения города. Суточный прирост заражений – 84 случая. Наиболее сложная ситуация в Ленинском районе Ульяновска, где общее количество заражений составило 6,44% от численности района (7090 случаев, плюс 17 случаев за сутки). В Железнодорожном районе этот показатель равен 4,84% (плюс 7 случаев за сутки), в Засвияжском – 4,22% (плюс 42 случая), в Заволжском – 3,72% (плюс 18 случаев).

По данным РПН за неделю, основное количество заражений происходит в семье (40%), количество заражений в медицинских организациях снизилось до 14%.

Сергей Титов, Ульяновск