В Выселках нелегальный застройщик оштрафован на 350 тысяч рублей

Выселковский районный суд назначил наказание в виде штрафа в 350 тыс. руб. жителю станицы Выселки, признав его виновным в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно материалам дела, Валерий Нестеров в период с июня 2014 года по сентябрь 2015 года без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или учреждения коммерческой организации, без получения лицензии на соответствующую деятельность построил многоквартирный дом. Продав жилые помещения на открытом рынке, предприниматель получил прибыль в размере 11,9 млн руб., с которых не были выплачены налоги.

Суд рассмотрел все доказательства, собранные следствием, и утвердил обвинительный приговор, назначив в качестве наказания штраф, а также взыскание в пользу бюджета средств, не выплаченных в качестве налога с продаж незаконно построенной недвижимости.

Ольга Логинова