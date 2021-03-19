В Ярославской области планируют открыть навигацию 1 мая

В 2021 году в Ярославской области планируется открыть навигацию 1 мая, сообщили в региональном департаменте транспорта. В сообщении отмечается, что в области водный транспорт общего пользования в 2021 году будет работать по действовавшей в прошлом году маршрутной сети.

По информации департамента, водный транспорт будет осуществлять перевозки на регулярных пригородных маршрутах. Из Ярославля теплоходы будут ходить в Константиново, Кузьминское, Новые Ченцы, Сады и в Брейтово. Из Рыбинска – в Колхозник и Песочное. Из поселка Переборы – в Юршино. Также в Ярославле будут действовать два внутренних городских маршрута от Ярославского речного вокзала в Толгу и Вакарево.

По словам директора департамента Сергея Кайгородова, сейчас специалисты департамента и сотрудники мэрии Ярославля готовят документацию к проведению в апреле конкурсов по определению перевозчиков.

По словам и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марии Сачковой, в 2021 году вырастет тариф на поездки на водном транспорте. Тариф на маршруты до 10 км и на городские маршруты установлен в размере 37 руб. Тариф на маршруты свыше 10 км составляет 3,33 руб. за км. На маршрутах будут действовать все установленные льготы.

«Изменение тарифа обусловлено ростом цен на моторное топливо, ремонты и техническое обслуживание судов, требованиями законодательства по обеспечению транспортной безопасности»,– уточнила госпожа Сачкова, отметив, что тарифы на пассажирские перевозки пересматриваются каждый год.

Антон Антонов