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Моника Вон

Фото: Clarins

Clarins запускает новую инклюзивную кампанию Life Beautifully

Французская косметическая марка представляет проекты фотографа Дэвида Бертона и художницы Алик. Главный посыл кампании — показать не глянцевых, а «настоящих, излучающих позитивную энергию людей». «Не важно, откуда они родом или сколько им лет, в них бурлит жизнь, историями которой они готовы делиться», — говорится в официальном релизе компании. Среди лиц, которых можно будет увидеть на фото — Моника Вон, Летиция Эррера, Клаудиа Мария Феррейра да Коста, Марибель Куке, а также Фабрис Амедео — участник кругосветной регаты Vende Globe (лицо мужской линии Clarins).

Марибель Куке

Марибель Куке

Фото: Clarins

«Мы хотим, чтобы женщины полюбили и приняли себя такими, какие они есть. Чтобы люди заботились друг о друге и глубоко уважали природу», — говорит Каталин Береньи, управляющий директор Clarins.

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