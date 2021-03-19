Clarins запускает новую инклюзивную кампанию Life Beautifully

Французская косметическая марка представляет проекты фотографа Дэвида Бертона и художницы Алик. Главный посыл кампании — показать не глянцевых, а «настоящих, излучающих позитивную энергию людей». «Не важно, откуда они родом или сколько им лет, в них бурлит жизнь, историями которой они готовы делиться», — говорится в официальном релизе компании. Среди лиц, которых можно будет увидеть на фото — Моника Вон, Летиция Эррера, Клаудиа Мария Феррейра да Коста, Марибель Куке, а также Фабрис Амедео — участник кругосветной регаты Vende Globe (лицо мужской линии Clarins).

Марибель Куке Фото: Clarins

«Мы хотим, чтобы женщины полюбили и приняли себя такими, какие они есть. Чтобы люди заботились друг о друге и глубоко уважали природу», — говорит Каталин Береньи, управляющий директор Clarins.