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Уфа. Башкортостан

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Как быстро продать квартиру

Советы эксперта

Продажа квартиры чаще всего создает немало проблем. Поиск покупателей, сбор необходимого пакета документов, выход на сделку — все это долгий и энергозатратный процесс, который может длиться бесконечно долго. О том, что может помочь вам ускорить продажу, рассказала менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in (Трейд-ин) ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова.


Подготовка квартиры к продаже


— Уберите личные вещи, проведите генеральную уборку, при необходимости сделайте косметический ремонт, например, обновите обои, в идеале на светлые, так как они зрительно расширяют пространство. Все это поможет сделать вашу квартиру уютнее и создать позитивное впечатление у покупателя, — отметила Аида Галяутдинова

По словам эксперта, вкладываться в какой-то особо затратный ремонт перед продажей не имеет смысла, достаточно устранить явные недостатки, чтобы не завышать цену объекта, ведь большинство покупателей все равно будут переделывать новое жилье «под себя».

— Одна из причин долгой продажи квартиры — это некачественные фото или их отсутствие. Для фотографий можно нанять фотографа, который выберет выигрышные ракурсы и покажет все ее достоинства. Если же вы решили фотографировать самостоятельно, то для этого лучше выбирать дневное время, когда много света. Если у вас из окна открывается красивый вид, например, на парк или какую-нибудь достопримечательность, то его тоже необходимо запечатлеть. Это будет дополнительным преимуществом при продаже, — посоветовала менеджер.

Рассчитайте цену продажи


— Один из главных факторов, который влияет на скорость продажи, — адекватная рынку цена. Многие собственники часто завышают стоимость квартир, что затрудняет продажу. Самым простым способом оценить рыночную стоимость квартиры будет посмотреть варианты предложений в вашем районе и выбрать средний диапазон или обратиться к профессиональному оценщику, — пояснила Аида Галяутдинова

Также, по словам эксперта, необходимо заранее продумать, на какие уступки вы можете пойти при продаже квартиры.

Подготовка документов


— Необходимо собрать все доступные документы: старые можно в копиях, текущие — в оригиналах. На руках обязательно должны быть свидетельство о праве собственности и документ-основание права собственности (договор передачи, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство), нотариально удостоверенное согласие супруга на продажу, если квартира приобреталась по возмездной сделке в браке, выписка из домовой книги (перед сделкой ее придется обновить, так как срок действия документа — месяц). Если в качестве потенциальных покупателей рассматриваются ипотечники, то лучше заранее подготовить кадастровый и технический паспорта квартиры, справки из ПНД и НД (их могут потребовать и обычные, не ипотечные покупатели). Могут потребоваться и иные документы, в зависимости от конкретной ситуации, — добавила Аида Галяутдинова.

Отсутствие даже одного необходимого документа или неправильное его оформление может привести к срыву сделки, поэтому важно подготовить необходимые документы заранее.

Размещение объявления


— Знакомство с вашей квартирой начинается с объявления, поэтому оно должно быть правильно составлено и содержать всю важную информацию: планировочное решение, фотографии, площадь, этаж, количество комнат и размеры каждой из них, наличие балкона или лоджии. Опишите преимущества района и расскажите об инфраструктуре, главное — не переборщите и будьте объективными. Не менее важно разместить объявление на максимальном количестве площадок по подбору недвижимости, — подчеркнула Аида Галяутдинова.

Показы


— Этот этап играет очень большую роль при продаже. К показам лучше готовиться заранее. Идеальный вариант — когда в квартире находится минимум людей, чтобы ничего не отвлекало и не раздражало потенциальных покупателей. Также закладывайте время на показы с запасом, особенно если несколько показов назначены на один день, — сказала Аида Галяутдинова

Аида Галяутдинова, отметила, что нелишним будет обратить внимание и на «путь клиента». Грязный и темный подъезд может перебить даже самое положительное впечатление от квартиры.

Услуга Trade-in в сфере недвижимости


— Конечно, самый простой и легкий способ продать свою старую квартиру и приобрести новую — это воспользоваться услугой Trade-in. ГК «Первый Трест» принимает на реализацию комнаты, квартиры, в том числе хрущевки и квартиры с обременением и загородные дома в радиусе 30 км от города. Также наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов при продаже квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний, или если ваша квартира находится в ипотеке. Выбрать новую квартиру от застройщика вы можете, как в строящемся, так и в уже сданном доме, — подчеркнула Аида Галяутдинова.

Неоспоримыми преимуществами услуги Trade-in от ГК «Первый Трест» являются:

  • Продажа квартиры в максимально короткий срок.
  • Услуга по реализации вашего жилья предоставляется абсолютно БЕСПЛАТНО1.
  • Все расходы на рекламу объекта ГК «Первый Трест» берет на себя.
  • Квартира продается по рыночной стоимости, без дисконта.
  • Отдел продаж ГК «Первый Трест» оказывает полное финансовое и юридическое сопровождение сделок по продаже старой и покупке новой квартиры.
  • Экономия времени, продажа вторичной недвижимости и покупка квартиры в ГК «Первый Трест» совершаются в один день.
  • Помощь ипотечного брокера ГК «Первый Трест» по подбору оптимальных условий ипотечной программы.
  • Регистрация сделок по покупке-продаже квартиры через МФЦ в офисах продаж ГК «Первый Трест», в том числе с помощью ЭЦП, совершенно бесплатно2.
  • Бронь понравившейся квартиры на 28 дней с фиксацией стоимости.
  • Дополнительная скидка 2% на новую квартиру3. Выгода до 300 тыс. руб. дает вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально.

Справка о компании

ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ и входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Возводит в Уфе семь жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»4.

Если вы хотите воспользоваться услугой Trade-in, обращайтесь в офис продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, или по телефону: 8 (347) 222-0-111.

Клубный исторический квартал «На Успенской». Застройщик: АО «ИФЖС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «БИОСФЕРА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Клубный дом «Соты». Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Уфимский Кремль». Застройщик: ООО «ТРЕСТ №7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Grand&Grand». Застройщик ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НЕБО СТОЛИЦЫ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «НОВАТОР». Застройщик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «НОВАТОР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

1. Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест». 2. Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест». 3. Подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (347) 222-0-111. 4. Информация дана на 19.03.2021 г.

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