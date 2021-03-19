Как быстро продать квартиру

Продажа квартиры чаще всего создает немало проблем. Поиск покупателей, сбор необходимого пакета документов, выход на сделку — все это долгий и энергозатратный процесс, который может длиться бесконечно долго. О том, что может помочь вам ускорить продажу, рассказала менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in (Трейд-ин) ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова.



Подготовка квартиры к продаже

— Уберите личные вещи, проведите генеральную уборку, при необходимости сделайте косметический ремонт, например, обновите обои, в идеале на светлые, так как они зрительно расширяют пространство. Все это поможет сделать вашу квартиру уютнее и создать позитивное впечатление у покупателя, — отметила Аида Галяутдинова

По словам эксперта, вкладываться в какой-то особо затратный ремонт перед продажей не имеет смысла, достаточно устранить явные недостатки, чтобы не завышать цену объекта, ведь большинство покупателей все равно будут переделывать новое жилье «под себя».

— Одна из причин долгой продажи квартиры — это некачественные фото или их отсутствие. Для фотографий можно нанять фотографа, который выберет выигрышные ракурсы и покажет все ее достоинства. Если же вы решили фотографировать самостоятельно, то для этого лучше выбирать дневное время, когда много света. Если у вас из окна открывается красивый вид, например, на парк или какую-нибудь достопримечательность, то его тоже необходимо запечатлеть. Это будет дополнительным преимуществом при продаже, — посоветовала менеджер.

Рассчитайте цену продажи

— Один из главных факторов, который влияет на скорость продажи, — адекватная рынку цена. Многие собственники часто завышают стоимость квартир, что затрудняет продажу. Самым простым способом оценить рыночную стоимость квартиры будет посмотреть варианты предложений в вашем районе и выбрать средний диапазон или обратиться к профессиональному оценщику, — пояснила Аида Галяутдинова

Также, по словам эксперта, необходимо заранее продумать, на какие уступки вы можете пойти при продаже квартиры.

Подготовка документов

— Необходимо собрать все доступные документы: старые можно в копиях, текущие — в оригиналах. На руках обязательно должны быть свидетельство о праве собственности и документ-основание права собственности (договор передачи, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство), нотариально удостоверенное согласие супруга на продажу, если квартира приобреталась по возмездной сделке в браке, выписка из домовой книги (перед сделкой ее придется обновить, так как срок действия документа — месяц). Если в качестве потенциальных покупателей рассматриваются ипотечники, то лучше заранее подготовить кадастровый и технический паспорта квартиры, справки из ПНД и НД (их могут потребовать и обычные, не ипотечные покупатели). Могут потребоваться и иные документы, в зависимости от конкретной ситуации, — добавила Аида Галяутдинова.

Отсутствие даже одного необходимого документа или неправильное его оформление может привести к срыву сделки, поэтому важно подготовить необходимые документы заранее.

Размещение объявления

— Знакомство с вашей квартирой начинается с объявления, поэтому оно должно быть правильно составлено и содержать всю важную информацию: планировочное решение, фотографии, площадь, этаж, количество комнат и размеры каждой из них, наличие балкона или лоджии. Опишите преимущества района и расскажите об инфраструктуре, главное — не переборщите и будьте объективными. Не менее важно разместить объявление на максимальном количестве площадок по подбору недвижимости, — подчеркнула Аида Галяутдинова.

Показы

— Этот этап играет очень большую роль при продаже. К показам лучше готовиться заранее. Идеальный вариант — когда в квартире находится минимум людей, чтобы ничего не отвлекало и не раздражало потенциальных покупателей. Также закладывайте время на показы с запасом, особенно если несколько показов назначены на один день, — сказала Аида Галяутдинова

Аида Галяутдинова, отметила, что нелишним будет обратить внимание и на «путь клиента». Грязный и темный подъезд может перебить даже самое положительное впечатление от квартиры.

Услуга Trade-in в сфере недвижимости

— Конечно, самый простой и легкий способ продать свою старую квартиру и приобрести новую — это воспользоваться услугой Trade-in. ГК «Первый Трест» принимает на реализацию комнаты, квартиры, в том числе хрущевки и квартиры с обременением и загородные дома в радиусе 30 км от города. Также наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов при продаже квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний, или если ваша квартира находится в ипотеке. Выбрать новую квартиру от застройщика вы можете, как в строящемся, так и в уже сданном доме, — подчеркнула Аида Галяутдинова.

Неоспоримыми преимуществами услуги Trade-in от ГК «Первый Трест» являются:

Продажа квартиры в максимально короткий срок.

Услуга по реализации вашего жилья предоставляется абсолютно БЕСПЛАТНО 1 .

. Все расходы на рекламу объекта ГК «Первый Трест» берет на себя.

Квартира продается по рыночной стоимости, без дисконта.

Отдел продаж ГК «Первый Трест» оказывает полное финансовое и юридическое сопровождение сделок по продаже старой и покупке новой квартиры.

Экономия времени, продажа вторичной недвижимости и покупка квартиры в ГК «Первый Трест» совершаются в один день.

Помощь ипотечного брокера ГК «Первый Трест» по подбору оптимальных условий ипотечной программы.

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