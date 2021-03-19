Директор фирмы, обвиняемый в мошенничестве при работах на полигоне «Красный Бор», осужден условно

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным в мошенничестве руководителя компании «ЭкоГрадСтрой» Андрея Градобоева. Предприниматель обвинялся в хищении более 9,5 млн рублей, выделенных на выполнение работ на полигоне «Красный Бор».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Градобоев вину признал. Он приговорен к условному лишению свободы сроком на два года. С него взыскано более 9,5 млн рублей в качестве компенсации причиненного вреда.

Следствие установило, что «ЭкоГрадСтрой» заключил договор с СПб ГУПП «Полигон "Красный Бор"» на устройство двух карт временного размещения отходов, но часть денег по этим соглашениям была похищена. Градобоева задержали в 2017 году.

Подробнее о хищениях на полигоне «Красный Бор» — в материале «Ъ» «Следствие пришло в "Красный Бор"».