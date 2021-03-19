Полоса общественного транспорта на проспекте Гагарина не будет работать с 22 марта

Выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Гагарина (от микрорайона Щербинки-2 до Мызы) временно перестанет работать с 22 марта, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Это связано с подготовкой к ремонту дороги.

На проспекте планируют заменить асфальт, обновить разметку и переоборудовать комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как ранее сообщалось, контракт на ремонт проспекта Гагарина стоимостью 225 млн руб. получило ООО «Капитальное дорожное строительство – НН». Работы планируется завершить до 15 июля.

Анастасия Еремина