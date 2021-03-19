Переводу машин на газ подыскивают мотивацию

Минпромторг придумал новую мотивацию переводить автомобили на газ. Государство поддержит автопроизводителей, которые предложат собственные решения, как переоборудовать машины с бензина и дизеля на «голубое топливо». А к 1 июня предполагается создать реестр таких вариантов. Кроме того, по замыслу Минпромторга, это позволит освободить владельцев переоборудованных авто от их обязательной сертификации.

Что еще предложение министерства изменит для автомобилистов? Гендиректор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков считает, что перевод машины на газ станет дешевле как для производителей, так и для потребителей: «Во-первых, такое оборудование в целом будет более качественным, будет меньше риска того, что произойдут какие-то проявления некорректной работы газобаллонного оборудования. Во-вторых, для конечного покупателя это решение выйдет намного дешевле. В целом, чем больше разница между стоимостью газа и бензина или дизельного топлива на 1 км пробега, тем более привлекательным становится установка газобаллонного оборудования.

Когда покупатели устанавливают его самостоятельно, то зачастую возникает риск того, что машина будет слетать с гарантии. И, безусловно, для покупателей новых автомобилей одна из причин покупки нового автомобиля в том, чтобы иметь гарантию производителя, в случае если будут какие-то дефекты, чтобы получить соответствующую поддержку. При этом у многих производителей такое вмешательство в устройство может привести к тому, что при возникновении поломки, связанной с работой оборудования, в гарантийном случае клиенту могут отказать по определенным правилам, которые прописаны в соглашении. Поэтому для многих покупателей это, безусловно, возможность.

Некоторые производители автомобилей уже сейчас позволяют установить газобаллонное оборудование у своих дилеров.

И в таком случае клиент, покупая автомобиль с такой системой, может им пользоваться и экономить на затратах на топливо, при этом не слетая с гарантии».

Государство решило мотивировать автовладельцев переходить на газ в июне прошлого года. Власти тогда заявили, что готовы почти полностью оплатить расходы на это. Министр энергетики Александр Новак предложил увеличить государственные субсидии на перевод автомобиля на газомоторное топливо до 60%, еще 30% трат возьмет на себя «Газпром». В итоге россиянам останется заплатить только 10% от общей стоимости переоборудования. Впрочем, массово переходить с бензина на газ автомобилисты не будут во многом из-за проблем с инфраструктурой, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Реально существуют проблемы — нет того количества заправок, которое нужно, а заправка, к примеру, грузовика либо автобуса занимает от 10 до 25 мин.

Предположим в городе две заправки по метану, и какое-то автотранспортное предприятие выезжает вечером на заправку. Очереди, чтобы заправиться, будут длиной в 1,5-2 км, если у них нет своих передвижных станций.

Поэтому это хорошая вещь с точки зрения экономии денежных средств, но все-таки для начала Минпромторгу нужно заняться подготовкой экосреды для перевода большинства компаний на газомоторное топливо».

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В конце прошлого года в России работало 530 заправок с газомоторным топливом. Почти 70% из них принадлежали «Газпрому». Глава Минэнерго Николай Шульгинов в январе заявил, что за 2021 год число таких АЗС планируется увеличить вдвое.