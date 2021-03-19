В Ульяновской области меняют замминистра здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева перешла на другую работу – он назначена главврачом городской поликлиники №1 и с 17 марта уже приступила к своим обязанностям. Об этом на своем официальном сайте сообщил региональный минздрав. Как пояснили “Ъ” в министерстве, переход на новую работу – «это было личное желание Чигиревой».

На посту замминистра Инна Чигирева работала с августа 2017 года. Как правило, именно она исполняла обязанности министра в случае командировок или отпуска главы ведомства. Ранее, с 2016 года по 2018 год, она являлась доцентом кафедры онкологии в УлГУ. Госпожа Чигирева – заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области, кандидат медицинских наук.

По данным регионального минздрава, на место Инны Чигиревой заместителем министра будет назначена Анна Минаева, главврач Детской городской клинической больницы Ульяновска, сейчас идет процесс оформления документов.

В настоящее время министр здравоохранения Виктор Мишарин до 28 марта находится в отпуске, временно исполняет обязанности министра его первый заместитель Александр Гашков, который до 25 декабря минувшего года возглавлял Новоспасскую районную больницу.

Андрей Васильев, Ульяновск