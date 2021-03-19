Жизнь в «короне» Год назад в Ярославскую область была завезена коронавирусная инфекция

Год назад, 17 марта 2020 года, в Ярославской области был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Тогда же в марте прошлого года были приняты первые ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. 22 апреля 2020 года в области произошла первая смерть от коронавируса. Сейчас в регионе с начала пандемии зафиксировано почти 35 тыс. заболеваний коронавирусом. 460 жителей области скончались от COVID-19. Об основных этапах прошедшего в условиях пандемии года, в материале “Ъ-Ярославль”.

Первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусом в Ярославской области был выявлен 17 марта 2020 года. Заболевание подтвердилось у 40-летней женщины, вернувшейся из поездки в Доминиканскую республику. Об этом случае рассказал губернатор области Дмитрий Миронов. Он сообщил, что женщину вместе с мужем поместили в спецбоксы инфекционной больницы. Болезнь у первой инфицированной COVID-19 ярославны протекало в средней форме тяжести.

Спустя 13 дней, 30 марта 2020 года больную выписали из больницы. К тому времени в регионе было уже три подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией и один «сомнительный», анализы которого были отправлены на дополнительную проверку. По данным на 19 марта 2021 года, в Ярославской области с начала пандемии выявлено более 34,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Из числа заболевших более 33,5 тыс. выздоровели.

В Брейтово меньше всего зараженных

Заболевания COVID-19 зафиксированы во всех 19 муниципальных образованиях Ярославской области. Больше всего зараженных в областном центре. По данным на 19 марта в Ярославле с начала пандемии выявлено более 18 тыс. заболеваний коронавирусом. На втором месте Рыбинск, где за то же время заболели более 3,7 тыс. человек. Третий - Ростовский муниципальный район, в котором заболевание было подтверждено у более 1,8 тыс. жителей. Меньше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Брейтовском муниципальном районе. Там за время пандемии выявлено 185 заболевших.

Смертельная инфекция

Первая смерть от коронавируса произошла в Ярославской области 22 апреля 2020 года. О том, что в госпитале ветеранов войн скончался мужчина 1951 года рождения, сообщил губернатор Дмитрий Миронов, который рассказал, что больного госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, с начавшейся внебольничной пневмонией.

По данным областного оперативного штаба, на 19 марта 2021 года в регионе произошло 460 смертей от коронавируса. Ранее заместитель председателя регионального правительства, курирующий вопросы здравоохранения, Анатолий Гулин рассказал “Ъ-Ярославль”, что в официальных данных по смертности от коронавируса учитываются только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. По данным оперштаба, среди умерших от коронавируса в Ярославской области 52% - женщины.

Маски и самоизоляция

В Ярославской области долгое время не вводили обязательное ношение масок и режим самоизоляции. В начале мая 2020 года область была в числе шести регионов страны, в которых не был введен режим общей самоизоляции. Режим обязательной самоизоляции действовал только для людей старше 65 лет.

16 мая 2020 года указом губернатор в регионе был введен обязательный масочный режим, продолжающий действовать до настоящего времени. За нарушение масочного режима предусмотрено наказание по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Для граждан установлены штрафы в размере 1- 30 тыс. руб. Для должностных лиц – 10-50 тыс. руб., и для юридических лиц – 100-300 тыс. руб.

По данным пресс-службы Ярославского областного суда, всего за 2020 год судами области рассмотрено более 1,8 тыс. дел по нарушениям масочного режима. Из них семь дел в отношении юридических лиц, 15 – в отношении должностных лиц, 20 – в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 1802 – в отношении физических лиц.

Федеральные деньги против COVID-19

Ярославская область получала из федерального бюджета средства на борьбу с пандемией. В частности, в 2020 году 735 млн руб. поступили на закупку нового медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и на модернизацию коечного фонда. В ноябре 2020 года Ярославская область получила еще 147 млн руб. из резервного фонда правительства России на оснащение лабораторий, где проводится тестирование на коронавирус и на лекарства для больных COVID-19, проходящих курс лечения дома.

Койки жизни

Первые койки для заболевших новой коронавирусной инфекцией были развернуты в марте 2020 года в пяти медицинских организациях области, имеющих в своем составе инфекционные отделения. По данным регионального департамента здравоохранения и фармации, максимальное число коек было развернуто во время подъема заболеваемости осенью 2020 года. Тогда было задействовано более 2,5 тыс. инфекционных коек. Зимой началось снижение заболеваемости. В связи с этим происходило сокращение инфекционных коек и поэтапное возвращение больниц к плановому приему пациентов.

«За весь период эпидемиологического подъема заболеваемости в регионе было развернуто 2596 коек в 25 медицинских организациях. В настоящее время развернуто 978 коек для больных коронавирусной инфекцией в 12 медицинских организациях. Также создан резерв коечного фонда для заболевших в количестве 207 коек в восьми медицинских организациях»,— рассказали в департаменте.

Почти 50 тысяч ярославцев получили «Спутник V»

Первые прививки от коронавируса в регионе были сделаны в октябре 2020 года. Тогда вакцинировались добровольцы из числа медицинских работников. В январе 2021 года в области началась массовая вакцинация от COVID-19. Сейчас привились уже почти 50 тыс. жителей области.

«По состоянию на 16 марта 2021 года в регион поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции в количестве 54 272 доз. Привит 48 371 человек, из них полностью завершили вакцинацию 35 251 человек»,— сообщили в депздраве.

В конце декабря 2020 года в региональном правительстве сообщили, что в скором времени вакцина от коронавируса будет производиться на территории региона. В городе Ростове Великом на базе завода «Фармославль» ведется реконструкция для подготовки предприятия к выпуску вакцины. В организацию производства компания АО «Р-Фарм» вложит 8 млрд руб.

Этап послабления

В настоящее время в Ярославской области сняты почти все ограничения, связанные со сдерживанием коронавирусной инфекции, кроме масочного режима. С 4 марта режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет носит только рекомендательный характер.

Глава региона Дмитрий Миронов, оценивая прошедший год, написал на своей странице в соцсети, что 17 марта, когда был выявлен первый случай заболевания, никто не предполагал, что ждет впереди и через что придется пройти.

«Мы возвращали ярославцев из-за границы. Тысячи врачей не покладая рук работали в красной зоне, чтобы спасать жизни. Более 28 тыс. человек получили бесплатные препараты для лечения амбулаторно. Сотни волонтеров работали во время пандемии для того, чтобы продукты, лекарства и все необходимое было у тех, кто в этом нуждался, – у врачей и пациентов, пожилых людей и многодетных семей на карантине. Сейчас ситуация выправляется и вселяет осторожный оптимизм – этого нам удалось добиться исключительно совместными усилиями»,— отметил господин Миронов.

Алла Чижова