Две лесопожарные станции построят в Нижегородской области за 57 млн рублей

Лесопожарные станции планируется построить в Ковернинском и Воротынском районах Нижегородской области до конца года. На это выделили 56,8 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в области работают 42 лесопожарные станции. В арсенале нижегородских лесхозов находятся 396 единиц лесопожарной техники и 2,9 тыс. единиц оборудования. В 2020 году в регионе зафиксировали 46 лесных пожаров (в 2019 – 65), основная причина их возникновения – человеческий фактор.

«По прогнозам метеорологов, предстоящее лето ожидается теплым, а значит вероятность возникновения пожаров в лесных массивах возрастает. В регионе уже началась подготовка к предстоящему пожароопасному сезону. В частности, принято решение увеличить количество лесопожарных станций», — рассказал Глеб Никитин.

Анастасия Еремина