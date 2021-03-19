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Беглов подписал изменения в закон, дополняющий «балконную амнистию»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который вносит изменения в статью 18 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт Петербурге». Он предусматривает амнистию для лиц, которые до 1 января 2021 года самовольно остеклили балкон или лоджию.

Как сообщили в Смольном, Правила благоустройства требуют обязательного согласования дополнительного остекления на фасаде здания, сооружения с уполномоченными органами. Однако, если работы были выполнены до начала текущего года, то виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности.

Напомним, закон о «балконной амнистии», согласно которому граждан нельзя штрафовать за выполненное до 11 января 2020 года самовольное остекление, был принят в 2020 году.

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